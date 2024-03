Burgemeester Arnhem verbiedt koranverbranding uit angst voor ongeregeldheden

De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft een voor zaterdag gepland protest waarbij een koranverbranding was aangekondigd, verboden. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde opnieuw actievoeren nadat een eerdere poging om het boek te verbranden in januari uit de hand was gelopen.

Marcouch heeft besloten de actie te verbieden om wanordelijkheden te voorkomen. In een brief aan Wagensveld, die de Pegida-voorman op X deelde, schrijft Marcouch dat de politie hem heeft geadviseerd om de actie niet door te laten gaan, meldt Omroep Gelderland. De burgemeester zegt de veiligheid tijdens de actie niet te kunnen garanderen. "Zelfs niet bij een inzet van een zeer grote politiemacht."

Daarnaast zou er sprake zijn van een terroristische dreiging rond de betoging. Volgens Marcouch is er bij de politie "concrete informatie binnengekomen waarin oproepen zijn gedaan om een aanslag te plegen in Nederland dan wel op het leven van een van de vertegenwoordigers van Pegida Nederland".

Confrontatie tegendemonstranten

Wagensveld heeft zijn demonstratie voor zaterdag aangemeld bij de gemeente. Hij wil die dag naar het Jansplein gaan om een koran te verbranden.

Bij een eerdere poging om dit te doen wilden tegendemonstranten voorkomen dat Wagensveld een koran zou verbranden; ze zochten daarbij de confrontatie op. Bij de ongeregeldheden raakten meerdere agenten en Wagensveld zelf lichtgewond. Hij werd uiteindelijk voor zijn eigen veiligheid door de politie weggeleid.

De Pegida-voorman laat op X weten het niet eens te zijn met het verbod. "Wij komen toch naar het Jansplein, dan zet je het leger maar in", schrijft hij. Marcouch benadrukt dat het hele protest verboden is. "Mocht dat verbod overtreden worden, dan zal de politie daar uiteraard tegen optreden", laat hij aan Omroep Gelderland weten.

Wagensveld is de voorman van de radicaal-rechtse groepering Pegida. Hij is in het verleden meerdere keren opgepakt. In november werd hij veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur voor het beledigen van moslims. Bij een actie bij de Tweede Kamer verscheurde hij een koran en had hij moslims met nazi's vergeleken.