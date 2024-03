FIA-baas Ben Sulayem vrijgesproken van inmenging bij Formule 1-races

Na onderzoek van autosportbond FIA is FIA-baas Mohammed Ben Sulayem vrijgesproken van aantijgingen van ongeoorloofde inmenging in de Formule 1. Begin deze maand werd bekend dat er onderzoek werd gedaan naar twee kwesties waarbij Ben Salyaman betrokken zou zijn.

De BBC meldde op basis van een anonieme klokkenluider dat de uit Dubai afkomstige FIA-baas de uitslag van de GP van Saudi-Arabië zou hebben beïnvloed. Daarnaast zou hij ook hebben geprobeerd de GP van Las Vegas te laten annuleren.

Er werd een onderzoek ingesteld door een ethische commissie, die onafhankelijk van de FIA opereert. In dertig dagen werd er met elf betrokkenen gesproken, maar daarbij werd geen ondersteunend bewijs gevonden, meldt de FIA.

"Na het bestuderen van de resultaten van het onderzoek is de ethische commissie unaniem in zijn vaststelling dat er geen bewijs is voor beschuldigingen van inmenging van welke aard dan ook met betrekking tot FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem", luidt de verklaring van de autosportbond.