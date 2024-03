Wel of niet zeggen dat je in een neppornovideo zit? BN'ers worstelen ermee

"Het is ontzettend lastig", zegt mediawetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht) over de keuze om wel of niets te zeggen. "Voor het standpunt 'niet voeden' valt veel te zeggen. De oude regel is: 'Don't feed the trolls'." Maar de praktijk is dat dit niet werkt bij treiteren op het internet, zegt Duits. En ook deepfake porno van BN'ers is volgens haar te zien als een vorm van treiteren.

Ze bevestigt het standpunt van CDA-Kamerlid Vedder dat er veel schaamte is rondom deepfake porno. "Het wordt als schaamtevol ervaren omdat we steeds leren dat alles dat met vrouwelijke seksualiteit te maken heeft schaamtevol is. En in dit geval is het niet eens echte porno."

De schaamte rondom gemanipuleerde porno moet weg, stelt Duits. In plaats daarvan moeten we het over de daders hebben, zegt zij. Hierbij is het volgens Duits van belang dat ook anderen dan de slachtoffers zich uitspreken. "Solidariteit is op z'n plek", zegt zij. "En we moeten ook nadenken over onze eigen rol: als je naar de video's kijkt, draag je ook bij."