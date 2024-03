Botman moet streep zetten door EK: maanden uitgeschakeld met knieblessure

Sven Botman is volgens zijn club Newcastle United zes tot negen maanden uitgeschakeld. De verdediger, die dicht tegen Oranje aan zit, ondergaat volgende week een knieoperatie en kan deelname aan het EK deze zomer vergeten.

Botman scheurde - naar nu blijkt - zaterdag in het FA Cup-duel met Manchester City een kruisband.

De 24-jarige Botman kampte in september al met een blessure aan zijn knie, maar koos er toen voor om zonder operatie te revalideren. Nu het opnieuw mis is, moet hij wel onder het mes.

Voorselectie Oranje

Botman kwam nog niet uit voor Oranje, maar was al wel een keer opgenomen in de voorselectie. Het komende EK in juni komt vanzelfsprekend nog te vroeg.