Tampa Bay brengt balans in evenwicht dankzij blunders LA Dodgers

In een duel met een sensationeel slot is Tampa Bay Rays in de World Series naast LA Dodgers gekomen. Twee blunders van de Dodgers in de gelijkmakende slagbeurt van de negende inning leverden de Rays in het vierde duel een 8-7 zege op. In de best- of-seven serie is de stand nu 2-2.

Met Kenley Jansen op de heuvel en al 'twee uit' op het scorebord leverde Brett Phillips een niet al te lastige hit af. Het feest voor de Rays begon met verrevelder Chris Taylor die de bal uit zijn hand liet springen, waardoor Kevin Kiermaier vanaf het tweede honk onbedreigd voor 7-7 kon zorgen.

Daarna deed Will Smith voor het oog van 11.000 toeschouwers in Arlington een duit in het zakje. Met ook Randy Arozarena op weg naar het thuishonk miste de catcher een simpele aangooi en kon Arozarena, ondanks een struikelpartij tussen het derde honk en de thuisplaat, het winnende punt laten aantekenen.