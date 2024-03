Oud-minister Hoogervorst wil forensisch onderzoek naar telefoontje premierschap

VVD-prominent en oud-minister Hans Hoogervorst wil een forensisch onderzoek naar het telefoongesprek waar het AD op baseert dat hij premierskandidaat wil zijn. Hij ontkent tegenover de NOS dat hij met journalisten van het AD heeft gesproken over een mogelijke kandidatuur als minister-president.

"Ik heb helemaal niet met deze mensen gesproken! Met helemaal niemand!" laat hij in een bericht aan de NOS weten. Op de vraag of hij evengoed premierskandidaat is antwoordt hij: "Nee." Hoogervorst wil weten welk telefoonnummer het AD heeft gebeld, van wie dat nummer is en wie de persoon aan de lijn was die zich kennelijk als hem voordeed. Het AD bevestigt dat Hoogervorst dit verzoek heeft gedaan.

Een forensisch onderzoek betekent dat het juridische waarde heeft en eventueel later in een rechtszaak kan worden gebruikt. Hoogervorst heeft niet gezegd dat hij het zo ver wil laten komen. Hij wil vooral dat duidelijk wordt wat er is gebeurd.

Een journalist van het AD zegt dat er wel degelijk contact is geweest met Hoogervorst. Maar Hoogervorst denkt dat er iets anders aan de hand is. Het 'oude' nummer zou inmiddels van iemand anders kunnen zijn. "Ik denk dat ze gefopt zijn, nummer dat ze hebben niet van mij", schrijft hij.

AD houdt vol

Het AD kopte vanmiddag: "VVD-prominent Hans Hoogervorst wil wel premier van Nederland worden: 'Die mogelijkheid is er'". De krant zei verder dat Hoogervorst (67) had gezegd dat hij alleen minister-president wilde worden, geen 'gewone' minister.

Het AD houdt vol met Hoogervorst gesproken te hebben, en heeft aan het nieuwsartikel toegevoegd: "Later op de middag leek Hoogervorst geschrokken te zijn van zijn eigen ontboezemingen. Bij andere media wil hij zijn woorden niet bevestigen."

Dit is voor Hoogervorst de reden dat hij de onderste steen boven wil hebben: over zijn woorden zijn twijfels ontstaan.

Oproep aan partijleider Yesilgöz

Vlak na de verkiezingen in november 2023 deed Hoogervorst in De Telegraaf samen met een andere oud-VVD-minister, Halbe Zijlstra, een oproep aan partijleider Yesilgöz om de blokkade op kabinetsdeelname met de PVV te laten varen. "Nederland heeft de VVD harder nodig dan ooit en we mogen het niet laten afweten", zeiden zij.

Zij schreven verder: "Wij benijden niemand die zaken met Wilders moet gaan doen. Hij komt met een beladen verleden waarin hij zich vaak onnodig kwetsend over immigranten heeft uitgelaten. Zijn economische plannen zijn linkser dan die van PVDA/GL. Maar het feit dat hij zijn onsmakelijke taal heeft laten varen en mogelijk zelfs van het premierschap zal willen afzien, zijn tekenen dat hij tot veel concessies bereid is."

Hoogervorst was onder andere minister van Financiën in het kabinet-Balkenende I en minister van Volksgezondheid in het kabinet-Balkenende II.