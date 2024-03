Opsteker Van de Zandschulp in Miami, Rus wint weer eens na vijf nederlagen

Het masterstoernooi van Miami is goed begonnen voor de Nederlandse tennissers. Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus plaatsten zich zonder setverlies voor de tweede ronde. Tallon Griekspoor heeft een bye en stroomt in de tweede ronde in.

Van de Zandschulp, de nummer 77 van de wereld, was met 7-5, 7-6 (3) te sterk voor Rinky Hijikata (ATP-81). De overwinning is een opsteker voor de Nederlander, die bezig is aan een moeizaam jaar.