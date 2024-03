Opsteker Van de Zandschulp: door naar tweede ronde masterstoernooi Miami

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt bij het masterstoernooi van Miami. De nummer 77 van de wereld was met 7-5, 7-6 (3) te sterk voor Rinky Hijikata (ATP-81).

Een opsteker voor Van de Zandschulp, die bezig is aan een moeizaam jaar. Het is pas zijn vijfde zege op de ATP-tour in 2024. Tegen de Australiër Hijikata serveerde hij sterk (acht aces) en sloeg hij ook beduidend meer winners (21 om 14) dan zijn tegenstander.

In de tweede ronde speelt Van de Zandschulp tegen de als veertiende geplaatste Fransman Ugo Humbert.