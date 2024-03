Vonnis Bouterse blijft in stand: Surinaamse hof gaat niet mee in schorsingsverzoek

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse moet zijn celstraf van twintig jaar uitzitten. Het hof in Suriname gaat niet mee in een verzoek van het advocatenteam van Bouterse om de uitvoering van het vonnis te schorsen.

Bouterse werd op 20 december in hoger beroep definitief veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Die dag werden in Suriname vijftien politieke tegenstanders van het militaire regime, dat onder leiding stond van Bouterse, doodgeschoten in Fort Zeelandia in hoofdstad Paramaribo.

In januari stuurde een nieuw advocatenteam van Bouterse een brief aan het Surinaamse Hof van Justitie. Ze beriepen zich daarin op de in 2012 gewijzigde amnestiewet. Het Constitutioneel Hof oordeelde in 2021 al dat die wet ongeldig is, maar volgens de advocaten waren er destijds juridische fouten gemaakt.

In een besloten zitting bepaalde het hof vandaag dat het vonnis blijft staan. Volgens het hof is een dergelijk middel dat een hoger beroep verwerpt niet mogelijk, zei advocaat van Bouterse Murwin Dubois na afloop van de zitting.

'Geen ontkomen aan'

Drie medeveroordeelden werden vandaag vanuit de gevangenis overgebracht naar de rechtbank waar de zitting plaatsvond. Bouterse zelf kwam op 12 januari niet opdagen bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten en is sindsdien voortvluchtig.

Advocaat Gerard Spong, die het Surinaamse OM adviseerde in het onderzoek naar de Decembermoorden, zegt tegen Radio ABC Suriname dat het hof niet in een nieuwe beoordeling van de zaak wil treden. "Het vonnis van het Hof van Justitie van 20 december vorig jaar is onherroepelijk en daar valt niets meer aan te doen. Dat moet ten uitvoer gelegd worden. Er is geen ontkomen meer aan."