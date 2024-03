Nederlandse justitie waarschuwde Duitsland voor veroordeelde Benno L.

De Nederlandse justitie heeft de Duitse politie ervan op de hoogte gesteld dat de veroordeelde zwemleraar Benno L. na het uitzitten van zijn straf in Duitsland zou gaan wonen. Dat was in 2015, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

L., die was veroordeeld voor grootschalig kindermisbruik, ging begin 2015 in Duitsland wonen. Hij moest zich toen nog enkele maanden bij de Nederlandse reclassering melden, tot zijn traject was afgelopen. Dat was in september 2015. "Toen had hij aan alle voorwaarden voldaan en was hij vrij om te gaan waar hij wilde", zegt de justitiewoordvoerder. "Dan stopt het toezicht."

De rechtbank in Aken die L. in Duitsland veroordeelde, kan niet meteen reageren op de uitlatingen van het Nederlandse Openbaar Ministerie.

L. werd in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van 57 kinderen in de tijd dat hij als zwemleraar werkte in Den Bosch. In 2013 kwam hij vrij; hij had toen twee derde van zijn straf uitgezeten.

Klusjesman en oppas

De Duitse justitie heeft Nederland niet laten weten hoe het met hem verder is gegaan. "Dat is ook niet gebruikelijk. Het OM heeft zijn zaak afgesloten. De Duitse justitie is niet verplicht Nederland op de hoogte te brengen", aldus justitie.

Benno L. is in mei 2023 in Duitsland opnieuw veroordeeld voor kindermisbruik, het maken van kinderporno en het aantasten van de persoonlijke levenssfeer. Hij heeft een celstraf van negen jaar gekregen. Daartegen is hij in beroep gegaan.

De nu 74-jarige L. slaagde erin opnieuw in contact te komen met kinderen door zich voor te doen als iemand die klusjes deed en op kinderen paste. Hij deed dat onder een valse naam. In 2022 deed een moeder aangifte tegen hem vanwege misbruik van haar kinderen. Hij zou kinderen van gezinnen waar hij oppaste hebben misbruikt, onder meer als ze bij hem logeerden.