Pogacar opnieuw klasse apart in pittige bergrit Ronde van Catalonië

De klassementsleider verstevigde uiteraard zijn positie. De op 48 seconden als tweede finishende Mikel Landa blijft ook tweede in het algemeen klassement. Wout Poels werd op iets meer dan een minuut knap vierde.

Sloveense grapjes

Gisteren speelde Pogacar op verschillende manieren met de concurrentie: in het vlakke begin van de etappe reed hij brutaal weg uit het peloton met zijn ploeggenoot Domen Novak, verstopte hij zich in het struikgewas en liet zijn concurrenten zo in het ongewisse.

Het was de vraag of de Sloveen zich vandaag met twee beklimmingen van de buitencategorie in de tweede helft van de rit weer zou laten gelden.

De eerste die zich in de derde etappe liet zien was Bauke Mollema, die wel wat renners meekreeg maar niet ver kwam. Later kreeg een grote groep van veertien sterke klimmers wat meer ruimte.

Onder hen de jonge Belg Mauri Vansevenant, vernoemd naar oud-renner Melchor Mauri die hem maandag voor de start even de hand kwam schudden.