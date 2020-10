Horeca Italië om 18.00 uur dicht, fel verzet tegen coronaregels in Rome

Restaurants en bars in Italië moeten per vandaag om 18.00 uur dicht om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft premier Conte per decreet bepaald. Om te voorkomen dat Italianen op zon- en feestdagen elkaar thuis opzoeken, gaan wel restaurants die nu op zondag dicht zijn, overdag open. De meeste besmettingen worden in huis opgelopen.

Verder heeft Conte besloten dat bioscopen, theaters, zwembaden en sportscholen dicht moeten. Italianen krijgen ook het advies om niet buiten de eigen gemeente te reizen.

Nadat vrijdagavond in Napels al fel werd gedemonstreerd tegen strengere coronamaatregelen, was het afgelopen nacht onrustig in Rome. Betogers zochten daarbij de confrontatie met de politie.

Agenten veegden kort na middernacht het Piazza del Popolo schoon omdat demonstranten een avondklok negeerden, met flessen en vuurwerk gooiden en vuilnisbakken in brand staken. Een klein aantal demonstranten werd aangehouden.