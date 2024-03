Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Arabische connectie

De Spaanse politie is vandaag in een grote operatie binnengevallen in meerdere gebouwen van de Spaanse voetbalbond RFEF. Daarbij zijn zeker zes mensen aangehouden, meldt persbureau AP. Reuters gaat uit van zeven arrestaties.

Ook een verblijf van voormalig bondsvoorzitter Luis Rubiales in het zuidelijk gelegen Granada is binnengevallen. Hij werd zelf niet opgepakt, al wordt hij wel onderzocht door justitie.

Corruptie en witwassen

De acties van de politie vandaag zijn onderdeel van een grote operatie die corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen door de Spaanse voetbalbond moet aanpakken.

Een van de meest opvallende aantijgingen gaat over de beslissing om de Spaanse supercup te spelen in Saudi-Arabië. Dit gebeurt sinds 2020 en zou de Spaanse bond naar verluidt 40 miljoen euro per editie opleveren.

In een getapt telefoongesprek zou Rubiales het met voormalig Barcelona-verdediger Gerard Piqué hebben gehad over "miljoenen in commissies."