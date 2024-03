Schoonspringsters Jansen en Van Duijn stoppen na mislopen Spelen

Schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen hebben een punt achter hun carrière gezet. Ze maakten dit via hun sociale media bekend.

Van Duijn (31 jaar) en Jansen (29 jaar) slaagden er in februari bij de wereldkampioenschappen in Doha niet in zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Beiden namen in 2021 wel deel aan de Spelen in Tokio. Jansen verraste daar met een vijfde plek op de 3-meterplank. Van Duijn werd tiende op de toren (10 meter).

Jansen won in 2019 EK-goud op de 3-meterplank. "Met gemengde gevoelens sluit ik mijn sportcarrière af", schrijft ze op Instagram. "Het doet zeer, maar ik koester de mooie herinneringen. Van de Europese titel in 2019 tot de vijfde plaats op de Olympische Spelen, het zijn prestaties die ik vol trots zal delen met mijn dochter."