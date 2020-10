Wekdienst 25/10: Referendum Chili • RIVM komt met nieuwe coronacijfers na storing

Goedemorgen! Vandaag stemmen Chilenen over een nieuwe grondwet komt het RIVM met nieuwe coronacijfers nadat er gister een storing was.

Wat heb je gemist?

De politie heeft een eind gemaakt aan een illegaal feest bij Hilversum. In de bossen langs de snelweg A27 en de spoorlijn Hilversum-Baarn waren honderden jongeren bijeengekomen. Volgens de Gooi- en Eemlander reden er taxi's uit Amsterdam af en aan.

De krant speculeert dat er mogelijk een verband is met het Amsterdam Dance Event, dat deze week zou worden gehouden maar door corona vooral virtueel plaatsvindt.

Volgens een getuige waren er zeker twaalf politieauto's ingezet om de feestgangers weg te krijgen. Over arrestaties is nog niets bekendgemaakt.

Ander nieuws uit de nacht:

Agent komt om bij aanrijding Nuenen: De aanrijding was op de A270, een weg die deels provinciale weg en deels snelweg is. Twee agenten stonden buiten de politieauto toen een andere auto hen aanreed. Onduidelijk is nog wat de de toedracht van de aanrijding was en waarom de agenten buiten hun auto stonden.

Kernwapenverbod VN treedt in werking, Nederland doet niet mee: Het VN-verdrag waarin kernwapens worden verboden, is ondertekend door Honduras. Dat is het vijftigste land dat dat doet en dat betekent dat het verdrag over negentig dagen in werking treedt, al geldt het alleen voor de landen die het hebben ondertekend.

Samsung-directeur Lee (78), de man die het bedrijf groot maakte, overleden: Hij was de zoon van de oprichter van het bedrijf en kwam aan het roer in 1987. Onder zijn leiding groeide Samsung uit tot een van 's werelds grootste producenten van onder meer smartphones en televisies.

En dan nog even dit:

Vannacht is een einde gekomen aan de zomertijd en is de klok een uur teruggezet. Over vijf maanden, op 28 maart, gaat de klok weer een uur vooruit. Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. In 2018 zei de Europese Commissie dat elk land vanaf volgend jaar zelf mag bepalen welke tijd wordt gebruikt, als de klok maar niet meer wordt verzet.

De lidstaten vinden het geen goed idee als elk land een andere tijd heeft en daarom moeten ze het eens worden over welke tijd wordt gebruikt; de zomertijd, of de normale tijd, die ook wel wintertijd wordt genoemd. De lidstaten zijn het daar nog altijd niet over eens.