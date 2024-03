Richarlison openhartig na zware maanden: 'Psychologische hulp heeft mijn leven gered'

In die tijd presteerde de Braziliaan een stuk minder dan normaal. De spits scoorde in de periode na het WK in Qatar niet voor zijn land en ook voor Tottenham vond hij maar één keer het net in in 31 optredens.

Psychologische hulp

Vanwege de problemen besloot Richarlison hulp te zoeken. "Sommige mensen zeiden tegen mij dat ik hulp nodig had en ik zag het zelf ook in." In aanloop naar de oefenwedstrijden van Brazilië tegen Engeland en Spanje vertelt de aanvaller dat de therapiesessies hem enorm hebben geholpen.