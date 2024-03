Vanavond op tv: Daderprofiel lhbtq-geweld • Debat over eindverslag informateur • Geluidsoverlast Schiphol

Daderprofiel lhbtq-geweld bekend

Voor het eerst is er op basis van strafdossiers geanalyseerd wat de kenmerken en motieven zijn van personen die zijn veroordeeld voor fysiek, verbaal of online geweld tegen lhbtq-personen. De onderzoekers van Risbo, het aan de Erasmus Universiteit verbonden instituut dat dit onderzoek in opdracht het WODC heeft uitgevoerd, constateren bij 88 veroordeelde daders dat 95 procent van hen man is en dat drie kwart al bekend was bij justitie.

Vanavond zoomen we in op de uitkomsten van het rapport en spreken we met slachtoffers over hun ervaringen.