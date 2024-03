President Vietnam treedt gedwongen af, waarschijnlijk vanwege corruptie

De president van Vietnam is al na een jaar afgetreden. Dat is gebeurd onder druk van de regerende communistische partij, die bezig is met een omvangrijk anti-corruptieonderzoek. Het parlement moet donderdag nog officieel instemmen met zijn vertrek, maar dat lijkt een formaliteit.

In een verklaring staat dat overtredingen door president Vo Van Thuong de reputatie van de communistische partij hebben beschadigd. Op de aard van de overtredingen wordt niet ingegaan, maar het aftreden heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met corruptie.

De politie arresteerde kort geleden het voormalige hoofd van de provincie Quang Ngai voor vermeende corruptie een decennium geleden. Thuong was daar toen de partijchef.

Staatsbezoek

De functie van president in Vietnam is voornamelijk ceremonieel en juist deze week had Vo Van Thuong ook een belangrijke taak voor Nederland gehad. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden vanaf vandaag een meerdaags staatsbezoek brengen aan Vietnam.

Vorige week werd dat bezoek plotseling afgezegd door Vietnam. De reden die toen werd gegeven waren binnenlandse problemen in het communistische land. Verder werden geen mededelingen gedaan, ook niet aan het Koninklijk Huis, zei koning Willem-Alexander. Nu is dus duidelijk wat de reden voor de afzegging was.

De 53-jarige Thuong werd president in maart vorig jaar. Hij volgde Nguyen Xuan Phuc op die de verantwoordelijkheid op zich nam voor corruptieschandalen tijdens de coronaperiode. Thuong was de jongste president van Vietnam sinds het einde van de burgeroorlog, die in de jaren zeventig eindigde door de verovering van Zuid-Vietnam door het communistische Noord-Vietnam.