Rechter: KLM heeft consumenten misleid met groene claims

Een aantal reclame-uitingen met groene claims van luchtvaartmaatschappij KLM zijn misleidend en onrechtmatig geweest. Dat is het oordeel van de rechtbank in Amsterdam in een zaak die was aangespannen door actiegroep Fossielvrij NL.

KLM had in sommige reclames milieuclaims opgenomen op basis van vage en algemene verklaringen over milieuvoordelen. In andere uitingen heeft de luchtvaartmaatschappij volgens de rechter een te rooskleurig beeld neergezet van het effect van maatregelen als het gebruik van duurzame brandstoffen en herbebossing.

Dat soort maatregelen verminderen de grote impact van vliegen op het milieu nauwelijks en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is, luidt het vonnis.

Principiële uitspraak

Omdat KLM de gewraakte reclames niet meer gebruikt, hoeft het bedrijf niet te rectificeren. Ook blijft het toegestaan om reclame te maken voor vliegen en de consument hoeft niet te worden gewaarschuwd dat de luchtvaart op dit moment niet duurzaam is. Claims over CO2-reductie moeten echter voortaan wel "eerlijk en concreet" zijn.

Fossielvrij NL was niet uit op straf of schadevergoeding, maar op een zogenoemde 'verklaring voor recht', een principiële rechterlijke uitspraak. Daarin hebben de eisers hun zin gekregen. KLM heeft zich met de suggestie dat vliegen duurzaam kan zijn in verschillende reclame-uitingen niet gehouden aan de Wet oneerlijke handelspraktijken, is de conclusie van de rechtbank.