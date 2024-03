'Daders van geweld tegen lhbtq-personen vaak man en bekend bij justitie'

"Het onderzoek laat in brede zin zien dat er een verharding in de maatschappij lijkt plaats te vinden waarin een deel van de samenleving lhbtq-uitingen niet accepteert", zegt Youri Seidler van het Risbo tegen Nieuwsuur, "en dat is zorgelijk".

Steeds meer meldingen

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid die bij de politie en Antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) binnenkomen stijgt al jaren, zo blijkt uit de gezamenlijke rapportage in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ook over 2023 is weer een stijging te zien: er werden 529 meldingen geregistreerd, ten opzichte van 353 in 2022. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), die Nieuwsuur al kon inzien. De nieuwste gezamenlijke cijfers, inclusief die van de politie, zijn nog niet gepubliceerd.

Lage aangiftebereidheid

Op dit moment liggen er twee wetsvoorstellen in de Tweede Kamer die ervoor moeten zorgen dat het geweld tegen de lhbtq-gemeenschap afneemt. Ten eerste moet geweld waarbij discriminatie wordt aangetoond (waaronder ook discriminatie op basis van seksuele gerichtheid) zwaarder bestraft worden. Het andere wetsvoorstel voorziet in de verruiming van een verbod en strafbaarstelling van groepsbelediging van de héle lhbtq-gemeenschap. Op dit moment is genderidentiteit nog niet meegenomen, waardoor groepsbelediging van transgender personen niet strafbaar is.

Het COC, de belangenorganisatie voor lhbti+ gemeenschap, ondersteunt deze wetsvoorstellen en pleit donderdag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ook voor meer mankracht bij de politie om deze vormen van geweld aan te pakken. Die mankracht zou vooral moeten bestaan uit zogenoemde discriminatierechercheurs; daar zijn er nu vier van in heel Nederland.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de aangiftebereidheid onder lhbtq-personen laag is. Onderzoekers adviseren het aangifteproces laagdrempeliger te maken door agenten voor te lichten over de verschillende lhbtq-gemeenschappen. Ook kunnen trainingen voor agenten over omgangsvormen met lhbtq-personen daar aan bijdragen.