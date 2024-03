Israël: negentig Hamas-militanten gedood bij Al-Shifa ziekenhuis

De Israëlische inval in het al-Shifa-ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook is nog steeds in volle gang. In een verklaring zegt het leger dat het negentig gewapende Hamas-militanten heeft gedood in en rondom het medische complex.

Volgens het Israëlische leger zijn er niet alleen terroristen geëlimineerd, maar ook wapens op het terrein gevonden. Daarbij zou zijn voorkomen dat burgers, patiënten, medisch personeel en medische apparatuur getroffen werden. Het valt niet onafhankelijk vast te stellen in hoeverre die verklaring klopt en of bijvoorbeeld alle gedode personen ook Hamas-strijders zijn.

Op het terrein van het grootste ziekenhuis van Gaza wordt inmiddels weer drie dagen zwaar gevochten. De situatie in het ziekenhuis is onduidelijk. Hulpverleners zeggen dat er sprake is van een belegering.

Artillerie en tanks

De aanval op het ziekenhuis begon in de vroege ochtend van maandag en werd uitgevoerd door speciale Israëlische commandotroepen ondersteund door artillerie en tanks.

Israël stelt dat het ziekenhuis opnieuw werd gebruikt door Hamas. Er zou een commandopost hebben gezeten en een hooggeplaatste commandant van de militante beweging zou zijn gedood.

In november werd het al-Shifa-ziekenhuis ook aangevallen door Israël. Daarbij werden tunnels onder het complex ontdekt die volgens Israël waren gebruikt als commandoposten door Hamas. De ziekenhuisautoriteiten die onder bewind van Hamas staan, ontkennen dat het ziekenhuis voor militaire doeleinden werd gebruikt of als schuilplaats voor militanten.

Al Shifa was voor het uitbreken van de oorlog het grootste ziekenhuis in de Gazastrook. Het is op dit moment een van de weinige medische faciliteiten in het gebied die nog operationeel zijn, al is het op veel kleinere schaal dan voor de oorlog.