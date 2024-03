Sainz keert in Australië terug bij Ferrari na operatie aan blinde darm

Carlos Sainz gaat dit weekend in actie komen bij de Grand Prix van Australië, zo verwacht zijn team Ferrari. De Spanjaard kampte met een blindedarmontsteking en werd daaraan geopereerd, maar de coureur lijkt weer fit genoeg.

Vanwege een blindedarmontsteking moest Sainz de Grand Prix in Saudi-Arabië bijna helemaal aan zich voorbij laten gaan. Hij stond in Jeddah na de eerste training zijn stoeltje af aan reservecoureur Oliver Bearman, die uiteindelijk zevende werd.

Sainz heeft zich nu wel weer gemeld in Melbourne. "Hij is in orde. We verwachten dat hij gaat rijden", meldt een woordvoerder van Ferrari.