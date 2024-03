De Graafschap en NAC Breda treden met vrouwenploeg toe tot eerste divisie

Ook NAC Breda heeft toestemming gekregen voor een vrouwenelftal. Mede vanwege de toenemende populariteit, aldus NAC-woordvoerder Alex Knook.

In het verleden was er in de regio een vrouwenteam van Willem II, tot de Brabantse club daar in 2011 de stekker uit trok. De hoop is dat de nieuwe vrouwentak van NAC en plek wordt waar talent uit de regio naartoe kan.

Groeiende interesse

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, kijkt uit naar de komst van De Graafschap en NAC in de eerste divisie.

"We zien een groeiende interesse van clubs om deel te nemen aan het vrouwenvoetbal, wat we uiteraard als positief ervaren. Het is echter van essentieel belang dat clubs met een solide plan komen."

"Zowel bij De Graafschap als NAC Breda hebben we er vertrouwen in dat de vrouwenafdeling op een goede en volledig geïntegreerde wijze onderdeel zal worden van de betaaldvoetbalorganisatie. Dit biedt het vrouwenvoetbal de kans om zowel sportief als professioneel een sterke ontwikkeling te realiseren."