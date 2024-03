Leiden belooft binnen vier weken oplossing voor schimmelwoningen

Leiden belooft bewoners van woningen met veel schimmel dat er binnen vier weken een oplossing komt. Hardnekkige schimmel wordt de komende weken verwijderd. Ook wordt onderzocht hoe overtollig vocht snel afgevoerd kan worden. Als die aanpak niet snel genoeg resultaat oplevert, wordt bewoners tijdelijk een ander huis aangeboden.

"Het gaat hier om een aanpak die per direct opgestart wordt en gericht is op een robuuste aanpak van de schimmelproblematiek", laat de gemeente Leiden weten bij Omroep West.

Leiden is bij lange na niet de enige gemeente in Nederland waar vele honderden bewoners te maken hebben met hardnekkige schimmel en gezondheidsproblemen. Onlangs nog sloeg de politieke partij Leefbaar Rotterdam alarm over 'schrijnende woonomstandigheden' in duizenden woningen in Rotterdam. De partij startte een meldpunt schimmel en achterstallig onderhoud. Naar aanleiding van het aantal meldingen dat daar binnenkomt, wil de partij dat de gemeente actie onderneemt.

Geschokt door wat ik zag

Leiden gaat nu al een stap verder. Na een reeks van alarmerende berichten brachten Leidse raadsleden de afgelopen weken bezoeken aan verschillende woningen. "Ik ben geschokt door wat ik heb gezien", zegt Ricky Rajaram van de PvdA. Bob Scheffer, duo-raadslid voor de VVD, sluit zich daarbij aan. Hij benadrukt dat hoewel veel panden in de toekomst gesloopt zullen worden, bewoners daar nu in een uiterst ongezonde situatie verkeren. Volgens hem moet er voor de ernstigste gevallen direct iets gebeuren.

Vanwege alle commotie is wethouder Julius Terpstra in gesprek gegaan met drie woningbouwcorporaties: De Sleutels, Ons Doel en Portaal. "Het is goed om hierbij op te merken dat ook de corporaties de ernst en de noodzaak inzien en dat de gesprekken zeer constructief waren", zegt hij.

Nu is er een actieplan waarbij alle bekende meldingen van schimmel in drie wijken voor 19 april worden aangepakt. In eerste instantie gebeurt dat door de drie betrokken woningbouwverenigingen. "De woningen worden schoongemaakt, met schimmelwering behandeld. De direct kleine technische mankementen die relatie hebben met de schimmelvorming worden verholpen en er wordt onderzocht wat de oorzaak van de schimmelvorming is en wat de oplossing moet zijn", staat in het actieplan. Lukt dat allemaal niet, dan wordt gezorgd voor alternatieve tijdelijke huisvesting.

Kletsnatte handdoeken

"Eerst zien dan geloven", reageert een bewoonster van een woning vol schimmel. Ze woont samen met haar drie kinderen in een huis waar het vocht langs de ramen en de muren naar beneden sijpelt. Iedere dag legt ze droge handdoeken neer en aan het eind van de dag zijn ze kletsnat. "Ik ben wanhopig", vertelt ze.

Een andere bewoner verderop in dezelfde wijk zegt dat zijn vrouw gezondheidsproblemen heeft ontwikkeld aan haar luchtwegen als gevolg van schimmel en vocht. Weer een andere bewoonster heeft al drie keer een nieuw bankstel moeten aanschaffen vanwege de schimmel die haar zithoek aantast. "Gek word ik ervan", verzucht ze.