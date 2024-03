Rechter: omwonenden niet genoeg beschermd tegen geluidsoverlast Schiphol

De staat heeft de belangen van omwonenden van Schiphol niet genoeg meegenomen in de besluiten rond het vliegverkeer op de luchthaven. Dat heeft de rechter beslist in een bodemprocedure over de geluidshinder rond de luchthaven, die werd aangespannen door een aantal omwonenden.

De staat handelt daarmee volgens de rechter onrechtmatig en moet binnen een jaar gaan handhaven op basis van het Luchthavenverkeerbesluit. Ook moet de staat ervoor zorgen dat bewoners makkelijker aan de bel kunnen trekken als zij grote geluidshinder ervaren.

Slecht slapen en stress

De omwonenden, verenigd in de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), spanden een rechtszaak aan vanwege gezondheidsproblemen die zij door de geluidsoverlast van Schiphol ervaren. Ze slapen bijvoorbeeld slecht en ervaren stress.

Ze willen dat de staat hen hiertegen beschermt, onder meer door het aantal nachtvluchten en pieken in geluidsoverlast te beperken. Ze wijzen daarbij op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.