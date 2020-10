Kabinet overlegt op Catshuis • Spanje wil noodtoestand voor half jaar

Enkele kerken hebben zich vandaag niet gehouden aan het dringend geadviseerde maximumaantal van dertig deelnemers per kerkdienst. Zo waren er bij een dienst van de Gereformeerde Gemeenten Nederland in Leerdam zo'n 230 bezoekers.

Een woordvoerder van de Sealthiëlkerk benadrukt dat aan alle wettelijk verplichte coronamaatregelen is voldaan. Want voor religieuze bijeenkomsten geldt nog altijd een grondwettelijke uitzondering op de landelijke regel dat er maximaal dertig mensen binnen een bijeenkomst mogen vormen. Onder de voorwaarde dat er voldoende afstand wordt gehouden in de kerk en dat mensen vooraf reserveren.

Na de ophef over een reeks zondagsdiensten in Staphorst, met 600 deelnemers per keer, heeft minister Grapperhaus de kerken nadrukkelijk opgeroepen niet meer dan dertig gasten per keer toe te laten. Het overgrote deel van de kerken houdt zich aan die oproep. Maar bijvoorbeeld ook in de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel waren volgens het AD vandaag zo'n 200 kerkgangers bijeengekomen.