Fauci: pas medio 2021 wijdverbreid vaccin • Kabinet overlegt op Catshuis

Alle sport in competitievorm ligt al twee weken plat, op het betaald voetbal na. Ondanks het strenge veiligheidsprotocol van de KNVB loopt het aantal coronabesmettingen in het profvoetbal echter op, net als in de maatschappij. Werkt de bubbel niet goed? Is er eigenlijk wel een bubbel?

