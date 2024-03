Waarom het de EU niet lukte om Oekraïne 1 miljoen granaten te leveren

Niet lang na de bekendmaking van het plan ontstaat er discussie tussen de lidstaten over waar de nieuwe granaten precies moeten worden gekocht. Uiteindelijk valt het besluit dat alleen bedrijven in de Europese Unie en Noorwegen orders mogen krijgen. Het Noorse bedrijf Nammo is een van de grotere munitieproducenten op het Europese continent.

Daarmee wordt het EU-plan ambitieuzer, want de Europese defensie-industrie in z'n geheel heeft een relatief beperkte productiecapaciteit. Uit een eerdere schatting bleek dat de productie voor de oorlog in Oekraïne jaarlijks op ongeveer 300.000 granaten ligt.