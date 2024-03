Zeelandbrug vanwege files deze zomer nog maar één keer per uur open

De Zeelandbrug gaat komende zomer bij wijze van proef nog maar één keer per uur open, om files voor het autoverkeer te voorkomen. Tot nu toe ging de brug twee keer per uur open.

"Er is nu regelmatig sprake van verkeersonveilige situaties op de brug vanwege stilstaand verkeer, mede als gevolg van een brugopening", zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas bij Omroep Zeeland. "Er is zo veel verkeer op de brug dat we het niet verantwoord vinden hem twee keer per uur te openen."

De pleziervaart reageert teleurgesteld. Het zijn vooral zeilboten die nu langer moeten wachten voordat ze kunnen doorvaren.

In file top 10

De Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland werd aangelegd in 1965 en was met z'n vijf kilometer lengte toen de langste brug van Europa. In de zomer en bij mooi weer staat 'ie steevast in de file top 10, omdat vrijwel al het autoverkeer naar populaire strandbestemmingen als Domburg en Zoutelande over de brug rijdt. Het moet dan vaak wachten voor pleziervaart waar het beweegbare deel van de brug voor omhoog moet.

Als de brug straks veel minder opengaat, verwacht gedeputeerde Van der Maas minder files op de brug. Over de gevolgen op het water is hij minder zeker. "Beroepsvaart kan onder de brug door. De plezierjachten niet. Ik wil monitoren of de maatregel geen verkeersonveilige situaties op het water geeft", zegt hij.

Drukte op het water

De pleziervaart laat bij monde van het Watersportverbond en Hiswa Recron weten niet blij te zijn met de nieuwe openingstijden. Voor zeilboten zit er waarschijnlijk niets anders op dan een extra rondje te varen of de zeilen te strijken. Bij drukte op het water kunnen de lange wachttijden zo tot gevaarlijke situaties leiden, hebben de watersportorganisaties de provincie gemeld.

Gedeputeerde Van der Maas verwacht dat dat zal meevallen. "Als de proef volgens onze verwachtingen goed verloopt en dus positieve bereikbaarheids- en verkeersveiligheidseffecten heeft, nemen wij na afloop van het seizoen een besluit om de nieuwe bedieningstijden definitief in te voeren."