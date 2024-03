Depay heeft doelpuntenrecord in Oranje nooit uit hoofd gezet: 'Ik blijf hongerig'

In die strafschop zit alles wat Depay, die daarvoor al met zijn gelijkmaker voor de verlenging had gezorgd, een bijzondere voetballer maakt. Vol overtuiging, vol zelfvertrouwen. En die Depay ziet Ronald Koeman maar al te graag.

"Ik heb het idee dat hij groeit richting zijn beste vorm", stelt de bondscoach. "Bij momenten zie je bij hem weer dat onvoorspelbare, het snelle wegdraaien, het belangrijk zijn. Hij komt van ver."

Noodgedwongen kwakkelen

De laatste drie seizoenen miste Depay alleen al bij zijn clubs FC Barcelona en Atlético 52 duels vanwege blessures. Om die reden was hij het afgelopen jaar ook niet bij het Nederlands elftal.

Het is noodgedwongen kwakkelen voor de inmiddels dertigjarige Depay, tien jaar geleden op het WK in Brazilië nog uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Hoe goed had Depay geweest als hij meer duels had gespeeld?

Het is een flauwe vraag, waarbij het flauwe antwoord luidt dat 'als' niet bestaat in topsport. Als Depay fit is, kan hij een voetballer van de buitencategorie zijn. Dat heeft hij vaak genoeg, zeker ook bij Oranje, laten zien.