Wekdienst 20/3: Debat over 'programkabinet' • Blijft vonnis Bouterse overeind?

Goedemorgen! De Kamer buigt zich vandaag over het eindverslag van informateur Putters, in het bijzonder over het voorgestelde 'programkabinet'. En de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een zaak over geluidshinder rond Schiphol.

Eerst het weer: Vanochtend steeds meer ruimte voor de zon, in het noorden meer bewolking en soms wat regen. Bij een zwakke zuidenwind wordt het 14 graden op de Wadden tot 18 graden in het zuiden.