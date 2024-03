Amerikaanse agenten jarenlang cel in voor martelen zwarte verdachten

Twee witte agenten uit de Amerikaanse staat Mississippi zijn veroordeeld tot celstraffen voor het martelen en seksueel misbruiken van twee zwarte verdachten. Hoofdverdachte Hunter Elward (31) moet 20 jaar de cel in, zijn handlanger Jeffrey Middleton (46) verdwijnt 17,5 jaar achter de tralies.

Nog vier andere agenten staan terecht in de zaak. Ze noemen zichzelf "the Goon Squad", wat zoveel betekent als "de gangsters". Die bijnaam gaven ze zichzelf vanwege hun bereidheid om in het geheim buitensporig geweld te gebruiken, blijkt uit documenten die bij de rechtbank zijn ingediend.

In mond geschoten

In de rechtszaal werden de schokkende details onthuld over de marteling, die twee uur lang duurde. Op 24 januari vielen de zes agenten het huis van de slachtoffers binnen zonder huiszoekingsbevel en mishandelden en misbruikten de twee zwarte mannen. De agenten riepen racistische leuzen, gebruikten hun taser en uiteindelijk werd één van de mannen in zijn mond geschoten. Daarbij raakte zijn kaak verbrijzeld en ontstond een scheur in zijn tong.

In plaats van medische hulp in te schakelen voor het gewonde slachtoffer, lieten de agenten de twee mannen achter om een plan te smeden waardoor zij niet verdacht zouden worden. Ze plaatsten illegale drugs in het huis, lieten een wapen achter en vernielden een bewakingscamera.

De Amerikaanse procureur-generaal zei dat de beklaagden een "gruwelijke aanval hadden gepleegd op burgers die ze onder ede hadden gezworen te beschermen".

Vandaag en morgen komen de andere verdachten voor de rechter.