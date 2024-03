Nieuwe vrouwenprofclub in de maak met Olympisch Stadion als thuisbasis

"In 1928 deden hier voor de allereerste keer vrouwen mee in het atletiek" zegt stadiondirecteur Carla de Groot. "Ook dit is een doorbraak."

KNVB zoekt uit

Wel bestaat het plan nu alleen nog op papier. De huidige reglementen van de KNVB bieden geen ruimte voor de plannen van Hera als nieuwe betaald voetbalorganisatie (bvo). De KNVB geeft aan een open houding te hebben voor initiatieven die het voetbal verder helpen.

"We onderzoeken momenteel of en op welke wijze we het reglementair mogelijk kunnen maken dat een vrouwen-bvo toetreedt tot de sectie betaald voetbal in Nederland", aldus de bond, die sinds half 2023 van het plan weet.

Als het kan en mag, dan moet er nog over worden gestemd door de clubs, de centrale spelersraad en de bondsvergadering.