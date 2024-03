Nederlander opgepakt in Guyana voor grootschalige cocaïnehandel

In Guyana is een Nederlander opgepakt die jarenlang voortvluchtig was. De man van 50 wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel via onder meer Brazilië, Guyana en Suriname.

De Nederlander stond sinds 2019 op de opsporingslijst van Interpol vanwege 'criminele samenzwering' en internationale drugshandel. Hij zou lid zijn van de 'ndrangheta, de Zuid-Italiaanse maffia, en zou grote drugstransporten regelen.

Dekmantel

Volgens lokale media runde de 'ndrangheta in Guyana een bedrijf dat gebruikt werd als dekmantel. Daarmee werden ladingen cocaïne tot wel 200 kilogram naar Rotterdam en Antwerpen gesmokkeld. De Nederlander werd gezocht vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij deze operaties, die tussen 2015 en 2018 plaatsvonden.

Hij werd gearresteerd in het uitgaansgebied van de hoofdstad Georgetown. Volgens Guyanese media woonde de man daar en had hij er ook een winkel. Op de zogenoemde Red Notice-opsporingslijst van Interpol was te lezen dat de Nederlander onlangs vermoedelijk naar Suriname was gereisd.

De autoriteiten in Guyana gaan kijken of ze de Nederlander kunnen uitleveren. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.