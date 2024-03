Duitsland weert Oostenrijkse extremist die beruchte AfD-bijeenkomst bijwoonde

De Duitse autoriteiten hebben een inreisverbod opgelegd aan de Oostenrijkse extremist Martin Sellner. De leider van de extreemrechtse Identitäre Bewegung Österreich kwam begin dit jaar in het nieuws omdat hij aanwezig was bij een bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij AfD, waar werd gesproken over massadeportaties.

Undercoverjournalisten onthulden dat hooggeplaatste AfD-politici, neonazi's en ondernemers een plan hadden besproken om miljoenen mensen op basis van racistische criteria Duitsland uit te zetten. Het doet er voor de groep niet toe of die mensen een Duits paspoort hebben of niet.

Sellner gaf na de onthulling toe dat hij bij de bijeenkomst zijn boek over 'remigratie' heeft aangeprezen. Daarmee wordt bedoeld het gericht uitzetten van migranten die "niet zijn aangepast of cultureel, economisch en crimineel zwaar op de samenleving wegen".

Ook verspreidt Sellner de complottheorie over omvolking, waarin wordt beweerd dat niet-witte migranten doelbewust naar Europa worden gehaald om de witte bevolking te vervangen.

Drie jaar geweerd

De extremist mag de komende drie jaar Duitsland niet meer in. Afgelopen weekend zou hij een toespraak houden op een extreemrechtse bijeenkomst in de Zwitserse regio Aargau, maar hij werd door agenten de regio uitgezet en naar Zürich gebracht. In februari werd hij ook al geweerd van het Berlijnse filmfestival Berlinale.

Naar aanleiding van de onthullingen rond de extremistische bijeenkomst van AfD werden er in Duitsland grote demonstraties gehouden tegen het extreemrechtse gedachtegoed.

Dit zijn beelden van demonstraties op 21 januari: