Strenge migratiewet Texas voorlopig in de ijskast na juridische strijd

Een strenge migratiewet in de Amerikaanse staat Texas mag voorlopig niet worden uitgevoerd. Dat is de uitkomst van een verhitte juridische strijd vannacht.

Volgens die wet zou Texas zelf migranten mogen oppakken, opsluiten en het land uit zetten als ze ervan verdacht worden de grens illegaal te hebben overgestoken. Die bevoegdheid ligt normaal gesproken bij de federale regering.

De regering van president Biden is fel tegen de wet en had het Hooggerechtshof in een noodprocedure gevraagd om de uitvoering van de wet te blokkeren. Gisteravond laat besloot het hof dat verzoek te weigeren, waardoor de wet in werking kon treden.

Door dat besluit werd de zaak weer naar een lagere rechter verwezen. Een nieuwe uitspraak liet slechts enkele uren op zich wachten. Een federaal gerechtshof besloot aan het eind van de nacht de uitvoering van de wet toch tegen te houden. Er zijn voor zover bekend geen migranten opgepakt in de paar uur waarin de wet van kracht was.

Van noodzakelijk tot schadelijk

De regering van Biden vindt dat de wetgeving in strijd is met de grondwet en het federale recht. Critici vrezen dat de wet gaat leiden tot meer discriminatie en het scheiden van gezinnen. Voorstanders hopen dat de migratieproblematiek aan de Mexicaanse grens doeltreffender kan worden aangepakt.

De Republikeinse gouverneur Abbott van Texas reageerde eerder vannacht nog verheugd op het besluit van het Hooggerechtshof. Hij noemt de wetgeving noodzakelijk omdat de regering van Biden er in zijn ogen niet in slaagt om de illegale migratie te bestrijden. Hij heeft nog geen nieuwe reactie gegeven.

De regering van Mexico liet vannacht weten "onder geen enkele omstandigheden" migranten die de grens met de VS zijn overgestoken, terug te zullen nemen.

Het aantal arrestaties aan de zuidgrens van de Verenigde Staten bereikte in december recordhoogtes. Een maand later halveerde het aantal opgepakte migranten weer. Volgens de regering lag dat aan het strengere optreden van de grenswacht en aan het seizoenseffect.