Hooggerechtshof VS maakt weg vrij voor strenge migratiewet Texas

De Amerikaanse staat Texas mag zelf migranten oppakken, opsluiten en het land uitzetten als ze ervan verdacht worden de grens illegaal te hebben overgestoken. Het Hooggerechtshof heeft besloten de wet niet langer te blokkeren, waardoor deze voorlopig in werking kan treden.

De wet houdt in dat Texas zelf de teugels in handen krijgt als het gaat om migratiewetgeving, terwijl hiervoor de federale overheid daarvoor verantwoordelijk was. Dat is tegen het zere been van de regering van president Biden. Die vindt de wetgeving in strijd met de grondwet en het federale recht.

Wet bevriezen

Het ministerie van Justitie deed vorige maand een noodverzoek aan het Hooggerechtshof om de wet te bevriezen zolang de juridische strijd in de lagere rechtbanken nog aan de gang was. Maar het hof heeft dat nu geweigerd, waardoor de wet voorlopig uitgevoerd mag worden.

De regering van Biden mag niet meer in beroep gaan tegen die beslissing, maar dat betekent niet dat de wet uiteindelijk alsnog geblokkeerd kan worden door een lagere rechter. Het is niet meteen duidelijk wanneer de Texaanse wet daadwerkelijk van kracht wordt.

Critici vrezen dat de wet gaat leiden tot meer discriminatie en het scheiden van gezinnen. Voorstanders hopen dat de migratieproblematiek aan de Mexicaanse grens doeltreffender kan worden aangepakt.

Van noodzakelijk tot schadelijk

De Republikeinse gouverneur Abbott van Texas heeft verheugd gereageerd op het besluit van het Hooggerechtshof. Hij noemt de wetgeving noodzakelijk omdat de regering van Biden er in zijn ogen niet in slaagt om de illegale migratie te bestrijden.

In Mexico wordt er woedend gereageerd. De regering van president López Obrador zegt "onder geen enkele omstandigheden" migranten die de grens met de VS zijn overgestoken, terug te zullen nemen. De perswoordvoerder van het Witte Huis noemt de wet "schadelijk en ongrondwettelijk" en zegt dat deze meer druk zal leggen op de politiemacht in Texas.

Het aantal arrestaties aan de zuidgrens van de Verenigde Staten bereikte in december recordhoogtes. Een maand later halveerde het aantal opgepakte migranten weer. Volgens de regering lag dat aan het strengere optreden van de grenswacht en aan het seizoenseffect.