Samsung-directeur Lee (78), de man die het bedrijf groot maakte, overleden

Topman Lee Kun-hee van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung is overleden. De 78-jarige Zuid-Koreaan, die al jaren met gezondheidsproblemen kampte, stierf in een ziekenhuis in Seoul.

Lee Kun-hee was de zoon van de oprichter van Samsung en volgde hem in 1987 op als topman. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot een van 's werelds grootste producenten van onder meer smartphones en televisies.

In 2008 legde Lee zijn bestuursfunctie neer na een veroordeling voor belastingontduiking en omkoping. Toen de president van Zuid-Korea de straf een jaar later kwijtschold, keerde hij terug aan het hoofd van Samsung. De laatste jaren, sinds hij een hartaanval had gekregen, werden zijn taken waargenomen door zijn zoon Lee Jae-yong.

Visionair

Lee Kun-hee overleed vandaag in het bijzijn van zijn familie, schrijft het bedrijf in een verklaring. "Voorzitter Lee was een echte visionair, die Samsung transformeerde van een lokale onderneming tot een toonaangevende innovator en industriële grootmacht. Zijn erfenis is onsterfelijk."

Lee was naar verluidt de rijkste man van Zuid-Korea. Volgens zakenblad Forbes had hij een vermogen van meer dan 20 miljard dollar.