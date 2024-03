Ontsnapte tbs'er veroordeeld tot tien jaar cel voor neersteken ex

De ontsnapte tbs'er Kendrick M. die eind 2022 zijn ex-vriendin neerstak, moet tien jaar de cel in voor poging tot doodslag. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw overleefde de aanval. M. moet haar een schadevergoeding betalen van 33.000 euro.

Op 30 november 2022 ontsnapte de 33-jarige man uit de Pompekliniek in Nijmegen tijdens begeleid verlof. Hij stapte in een auto die klaarstond en liet zich naar de woning van zijn ex-vriendin in Soest rijden.

Daar pakte hij een mes uit de keukenla, waarmee hij de vrouw twaalf steek- en snijwonden toebracht. De 5-jarige zoon van het slachtoffer was getuige. M. moet hem een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Dat de vrouw de aanval overleefde, is volgens de rechtbank puur geluk. Een buurvrouw hoorde haar schreeuwen om hulp, waarop M. ervandoor ging. Het slachtoffer lijdt nog steeds onder de ernstige verwondingen en haar zoontje is getraumatiseerd, schrijft RTV Utrecht.

Het OM had achttien jaar cel geëist wegens poging tot moord. Maar voor een vooropgezet plan ontbreekt volgens de rechtbank het bewijs.

Eerdere veroordeling

De man zat sinds 2019 vast in de Pompekliniek in Nijmegen, in verband met het ombrengen in 2012 van zijn toenmalige vriendin. Daarvoor had hij negen jaar cel en tbs gekregen.

De ex-vriendin die in Soest werd neergestoken is teleurgesteld over de uitspraak. "Voor wat hij mij heeft aangedaan, voor de neus van mijn zoontje, is iedere straf te laag."

Helper

M. is bij zijn ontsnapping uit de Pompekliniek geholpen door een 17-jarige jongen. Die is vandaag veroordeeld tot acht maanden jeugddetentie, die hij intussen in voorarrest uitgezeten.