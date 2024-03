Rutte: als Israël Rafah binnenvalt is dat een 'gamechanger' voor het kabinet

Als Israël Rafah binnenvalt zal dat "een gamechanger en een humanitaire ramp zijn". Demissionair premier Rutte heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. "Dan komen we als kabinet bij elkaar om ons te beraden. Dat is een politiek moment dat gevolgen zal hebben."

Rutte heeft deze boodschap doorgegeven aan de Israëlische premier Netanyahu en daarbij gezegd dat toegang tot humanitaire hulp nu een eerste prioriteit moet zijn.

In het uiterste geval, als Israël grootschalig Rafah binnenvalt, zal het kabinet de mogelijkheid bespreken van sancties of andere maatregelen tegen Israël. Maar Rutte zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat zo'n inval ophanden is.

Volgens Rutte verkeert Nederland in een diplomatieke positie waardoor er tot nu toe "kleine stapjes" zijn gezet. "We willen nu grote stappen zien van Israël." De kritiek van Denk, dat het geen zin heeft om met de Israëlische regering te praten, wijst hij van de hand. "Met ophouden met praten bereiken we helemaal niks."

Ook EU en VS leveren kritiek

Leiders van de Europese Unie zijn van plan om later deze week op een top in Brussel Israël op te roepen om het langverwachte grondoffensief niet door te laten gaan, zo werd vorige week al bekend.

Ook de Amerikaanse president Biden heeft vaker gezegd dat hij zich zorgen maakt over de humanitaire situatie in Rafah als het tot een Israëlische inval komt. De VS wil dat Israël eerst een "geloofwaardig plan" presenteert waarin de veiligheid van onschuldige burgers wordt gegarandeerd. Zo'n plan is er nog niet, volgens de VS.

Een Israëlische delegatie gaat waarschijnlijk begin volgende week naar Washington om over de situatie te praten. De VS gaat dan ook een alternatief plan aan Israël voorstellen, waarin een grondoffensief in Rafah wordt vermeden.

Er zijn grote zorgen over de humanitaire situatie in de zuidelijke stad, waar 1,4 miljoen Gazanen verblijven. Veel mensen leven in tentenkampen onder zeer slechte omstandigheden.