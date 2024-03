Spee twee maanden langer door als voorzitter KNVB vanwege The Passion

Het muzikale paasspektakel The Passion zorgt ervoor dat Just Spee twee maanden langer dan gepland doorgaat als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond. Omdat de The Passion donderdag 28 maart in Zeist plaatsvindt, stelt de voetbalbond de buitengewone bondsvergadering noodgedwongen uit naar 27 mei.

Dat gebeurt op verzoek van de gemeente Zeist, die zegt alle aandacht nodig te hebben om het evenement in goede banen te leiden. De tv-uitzending The Passion trekt veel bezoekers, waardoor veel toegangswegen worden afgesloten.

"Omdat alle agendapunten verschuiven, wordt het afscheid van de huidige bondsvoorzitter, Just Spee, tot die datum uitgesteld", laat de KNVB weten. "Spee heeft aangegeven bereid te zijn tot 27 mei aan te blijven. Op die datum vindt dan ook de benoeming van zijn opvolger plaats."

Opvolger Paauw start op 1 juni

Die opvolger is Frank Paauw, hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. Het is de bedoeling dat Paauw op 1 juni aan zijn werkzaamheden voor de KNVB begint.

De benoeming van Paauw roept bij sommige voetbalsupporters weerstand op. Bij meerdere clubs in het betaald voetbal waren de laatste weken spandoeken tegen Paauw te zien en spreekkoren te horen.

"Ik verzet me tegen het beeld dat ik een soort houwdegen ben die alleen maar zaken wil verbieden", reageerde Paauw in diverse media op de acties. "Ik heb altijd gezegd: bij voetbal hoort óók uitpubliek. De uitgangspunten zoals die er al jaren zijn om voetbal toegankelijker en gastvrijer te krijgen, heb ik altijd gesteund."