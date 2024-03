Voortbestaan Nationaal Groeifonds nog onzeker, werkgevers teleurgesteld

Het Nationaal Groeifonds gaat verder op slot. De Tweede Kamer verwierp vandaag twee moties over het fonds dat bedrijven helpt met investeringen. Of het fonds door mag gaan, lijkt nu vooral in handen van de vier partijen aan de formatietafel. Het bedrijfsleven had juist om duidelijkheid gevraagd over de pot met miljarden.

Het groeifonds is bedoeld om allerlei innovaties te ondersteunen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van kwantumcomputers, circulaire zonnepanelen, of een speciale telescoop. Maar in de praktijk wordt het ook voor andere zaken gebruikt. Zo werd in Zeeland een autotunnel eerder tolvrij gemaakt en gebruikte het kabinet 1 miljard euro uit het fonds om de verhoging van benzineaccijns met een jaar uit te stellen.

Het is de vraag of de formerende partijen de overgebleven miljarden ook voor andere zaken willen gebruiken.

Uitstel of afstel?

Van de 20 miljard waarmee het fonds begon, is nog 7,4 miljard euro over. Voor een deel daarvan zouden bedrijven vanaf 1 april weer subsidieaanvragen kunnen indienen. Maar met het oog op de formatie werd dit al uitgesteld tot 1 juni.

Dat plaatste bedrijven als KPN, chipfabrikant NXP en Airbus in de wachtkamer. Samen met 29 andere bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen trokken zij begin maart aan de bel in een gezamenlijke brief. Ze vragen daarin of van uitstel geen afstel komt en wilden voor 1 juni duidelijkheid of het fonds blijft bestaan. "De innovatiemotor van Nederland kan niet tijdelijk stil worden gezet", zeiden ze.

Moties

Precies die duidelijkheid hoopte D66 af te dwingen met de moties waarover de Tweede Kamer vandaag moest stemmen. In de eerste motie vroeg D66-Kamerlid Sneller om van uitstel geen afstel te maken. En in de tweede motie vroeg hij samen met GroenLinks-PvdA'er Thijssen om niet te bezuinigen op het groeifonds en de resterende miljarden te blijven inzetten voor innovatie.

Een grote meerderheid van de Kamer (waaronder de formerende partijen) stemden tegen de moties. "De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds gaat voor nu helaas wel op pauze", concludeerde minister Adriaansens na de stemming. "Voor alle bedrijven die veel tijd en moeite hebben gestoken in de ontwikkeling van een voorstel is dit een teleurstelling."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland spreekt van een hard gelag voor de bedrijven die een aanvraag wilden doen. "Nederland en Europa lopen steeds verder achter bij de ontwikkeling van technologie." De miljarden in het groeifonds noemen de werkgevers "cruciaal".