Bij een ernstig verkeersongeluk bij Nuenen in Brabant zijn twee politiemensen gewond geraakt. Een van hen is zwaargewond, meldt de politie.

Volgens Omroep Brabant werd de politiewagen van de slachtoffers aan de achterkant geraakt door een andere auto. Dat gebeurde op de A270, een weg die deels provinciale weg en deels snelweg is.

Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De weg is bij Nuenen dicht in de richting van Helmond.