Agent komt om bij aanrijding Nuenen

Een aanrijding bij Nuenen in Brabant heeft het leven gekost aan een politieagent. De 28-jarige agent stond samen met een vrouwelijke collega buiten hun politieauto toen ze werden aangereden door een andere auto.

Onduidelijk is nog wat de de toedracht van de aanrijding was en waarom de agenten buiten hun auto stonden. De aanrijding was op de A270, een weg die deels provinciale weg en deels snelweg is. Op foto's is te zien dat de politieauto ook is geraakt.

De 28-jarige agent was aanvankelijk zwaargewond, maar bezweek later aan zijn verwondingen. Zijn collega raakte ook gewond. Zij is niet in levensgevaar.

Ook de bestuurder van de personenauto is gewond geraakt. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.