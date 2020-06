Verpleegkundigen: 'Opschalen IC-bedden is een illusie'

Nieuwsuur

Het is een ambitieus plan dat vandaag in Rotterdam is gepresenteerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg: opschalen naar meer IC-bedden. Maar de ambitie in het zogenoemde Opschalingsplan Covid-19 loopt aan tegen de weerbarstige realiteit en gevoelens onder zorgpersoneel. Volgens het plan komen er op korte termijn 200 intensivecare-bedden bij. Daar zijn ruim vierhonderd extra verpleegkundigen voor nodig die een opleiding van 18 maanden moeten hebben afgerond. Plus ongeveer 3800 extra ondersteuners: andere verpleegkundigen en medisch personeel die de IC-verpleegkundigen helpen. En juist bij het personeel zit het probleem. Door personeelsgebrek is één op de tien IC-bedden nu al structureel niet in gebruik. Voor verpleegkundigen is ontevredenheid over het salaris de meest voorkomende reden om naar ander werk te zoeken. De instroom blijft daardoor al jaren achter bij de behoefte. Niet dezelfde inspanningen "Wij hebben ons ingezet met risico voor onszelf en met de nodige belasting zowel op het werk als privé. En als je dan hoort dat de regering drie keer tegen een hogere waardering stemt, dan heb je niet het gevoel serieus te worden genomen. Mede hierdoor heeft een groot aantal verpleegkundigen het gevoel dat bij een volgende keer niet dezelfde inspanningen worden geleverd", zegt IC-verpleegkundige Maarten Koster, die in Twente werkt. Hij ziet niets in de plannen. "Het zal met de apparatuur en materialen wel lukken en ook het aantal bedden zal wel gerealiseerd kunnen worden. Maar met de huidige populatie IC-verpleegkundigen ga je het niet redden."

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft ook een tweede scenario onderzocht: opschalen van 1150 naar 1700 bedden, mocht dat nodig zijn. Daar zijn ruim 1700 extra opgeleide IC-verpleegkundigen voor nodig en 4800 ondersteuners. Dat gaat volgens Koster al helemaal niet lukken. "Het is niet eens mogelijk de huidige beddencapaciteit te draaien met de huidige populatie IC-verpleegkundigen." Tijdens een opschaling naar 1700 IC-bedden moeten er ook nog 1100 gewone ziekenhuisbedden bij. Want niet alle Covid-patiënten komen op de IC terecht. Daarvoor zijn nog eens 2453 extra verpleegkundigen nodig. Dat baart teamleider Lieke van Puijenbroek in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zorgen. "Bedden hebben we al voldoende, maar we hebben geen personeel voor de bedden. En dat tekort hebben we niet in een paar maanden opgeplust. Dat is echt een illusie. Het personeelstekort geldt voor alle gespecialiseerde en reguliere afdelingen." Ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland IC (V&VN IC) hebben zorgen over een opschaling naar 1700 bedden. Zij vrezen dat de kwaliteit van de IC-zorg in het gedrang komt als er te veel IC-bedden bijkomen.

Volgens een prognose uit 2019 is het totale verwachte personeelstekort in de zorg in 2022 in totaal ongeveer 80.000 medewerkers.