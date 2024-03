Ajax-voetbalsters hard onderuit tegen Chelsea in kwartfinale Champions League

Omdat Ajax ook in Duitsland een punt veroverde, bereikte het als tweede Nederlandse club ooit de laatste acht van Europa,

In 2006 was die primeur voor SV Saestum uit Zeist, met een jonge Anouk Hoogendijk. Saestum ging in de kwartfinales hard onderuit tegen het Zweedse Umea IK, in die jaren een grootmacht met de Braziliaanse Marta in de gelederen.

Jonkies tegen ervaring

Sterren van die statuur heeft Ajax (nog) niet. De grootste naam bij de Amsterdamse vrouwen, Sherida Spitse, was bovendien geschorst.

Zij werd vervangen door Isa Kardinaal (18), met naast haar Daliyah de Klonia (19) die de eveneens afwezige Ashleigh Weerden verving.

Ajax, dat met iets meer dan 22 jaar toch al de jongste selectie van de Champions League heeft, legde het in ervaring sowieso af tegen Chelsea, dat op twee na de oudste selectie koestert.