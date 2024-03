Afghanen opgepakt in Duitsland voor plannen aanslag in Zweden

De politie in Duitsland heeft in de buurt van de stad Gera twee Afghanen opgepakt. Ze zouden voorbereidingen hebben getroffen voor een aanslag op het parlement van Zweden, vanwege de koranverbrandingen daar vorig jaar.

De twee wonen volgens bronnen van de krant Taz al jaren in Duitsland. Ook waren ze al enige tijd in beeld bij de geheime dienst. De oudste (30) van de twee zou in eerste instantie 2000 euro voor de terreurorganisatie hebben ingezameld, bedoeld voor IS-strijders in het noorden van Syrië. De tweede verdachte (23) hielp hem daarbij. In augustus zou de oudste de opdracht hebben gekregen om bij het Zweedse parlement in Stockholm agenten en andere aanwezigen dood te schieten.

"We weten dat de verdachten concrete voorbereidingen hebben getroffen voor een bloedige aanslag", zegt de Duitse minister van Justitie Buschmann. Die voorbereiding bestond volgens het Duitse OM uit het verkennen van het parlementsgebouw en de omgeving op internet. De verdachten moesten zelf aan wapens zien te komen, maar dat is niet gelukt.

In het afgelopen jaar zijn in Duitsland meerdere mensen opgepakt die met deze tak van IS in verbinding zouden staan. De groep wordt ook in verband gebracht met de plannen voor een aanslag op de Dom in Keulen net voor de jaarwisseling.