Modeontwerper Dries Van Noten stopt, modehuis blijft

De Belgische modeontwerper Dries Van Noten stopt als creatief directeur van het door hem opgerichte modehuis. De collectie die hij in juni op de mannenmodeweek in Parijs toont, zal zijn laatste zijn. Het merk Dries Van Noten blijft bestaan; naar een nieuwe creatief directeur wordt de komende maanden gezocht.

"Ik bereid me al een tijdje voor op dit moment, en ik voel dat het tijd is om ruimte te geven aan een nieuwe generatie talenten om hun visie te delen met het merk", schrijft de 65-jarige modeontwerper in een verklaring. "Ik wil mij nu richten op alles waar ik nooit de tijd voor had. Ik ben verdrietig, maar ook blij."

Volgens het Spaanse mode- en parfumbedrijf Puig, dat in 2018 een meerderheidsbelang in het Antwerpse modehuis kocht, zal Van Noten betrokken blijven bij zijn merk "om aan bepaalde projecten te werken".

Antwerpse Zes

Dries Van Noten is een van de bekendste modeontwerpers die België heeft voortgebracht. Hij groeide op in een familie van kleermakers en kledingverkopers. Begin jaren 80 studeerde hij af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, net als tijdgenoten Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene en Marina Yee. Samen worden zij beschouwd als de Antwerpse Zes.

In 1986 begon de ontwerper zijn eigen modehuis. In eerste instantie richtte hij zich alleen op mannenmode, waarmee hij in 1991 debuteerde op de Parijse modeweek. Twee jaar later kwam daar ook een vrouwencollectie bij.

Sindsdien heeft de ontwerper ieder jaar vier collecties getoond aan pers, modeminnend publiek en vaste klanten als koningin Máxima en de Belgische koningin Mathilde. Onder leiding van grootaandeelhouder Puig werden recent ook parfums en een make-uplijn gelanceerd.