Russen en Belarussen mogen van IOC niet meedoen aan atletenparade bij Spelen in Parijs

Sporters uit Rusland en Belarus mogen niet meedoen aan de atletenparade tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft dat besloten tijdens een bestuursvergadering in Lausanne.

Als reden noemt het IOC de Russische de invasie in Oekraïne, die ruim twee jaar geleden begon. Al eerder nam het Internationaal Paralympisch Comité het besluit om Russen en Belarussen bij de opening van de Paralympics weg te houden.

Individuele sporters uit Rusland en Belarus mogen van het IOC wel deelnemen aan de Zomerspelen, maar dan wel onder neutrale vlag, zo werd in december besloten. Ze mogen geen enkele band met het Russische leger hebben en moeten openlijk afstand nemen van de Russische agressie tegen Oekraïne.

Landenteams niet welkom

Russische en Belarussische landenteams zijn niet welkom op de Spelen. Ook krijgen regeringsfunctionarissen geen accreditatie of een uitnodiging voor Parijs. Russische en Belarussische volksliederen en logo's zijn verboden.

De openingsceremonie van de Spelen is gepland op vrijdag 26 juli. De deelnemende landen varen in een botenparade over de Seine langs het publiek.

Het IOC verwacht dat 36 Russische en 22 Belarussische atleten de selectie voor Parijs halen. Dat zijn er aanzienlijk minder dan bij de vorige Spelen in Tokio, toen de Russische olympische ploeg uit 330 sporters bestond en de Belarussische uit 104.