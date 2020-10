Meer dan 120 arrestaties bij nieuwe abortusbetoging Warschau

In de Poolse hoofdstad Warschau zijn bij nieuwe betogingen voor het recht op abortus meer dan 120 mensen aangehouden. Voor de derde dag op rij gingen demonstranten de straat op.

Het Constitutionele Hof bepaalde deze week dat abortus van een foetus met een afwijking in strijd is met de grondwet. Het gevolg is dat abortus in Polen alleen nog is toegestaan als de vrouw zwanger is geraakt door verkrachting of incest, of als de zwangerschap haar leven bedreigt.

Sinds de uitspraak van het hof zijn er in Polen dagelijks protesten, niet alleen in Warschau maar ook in andere steden. De demonstranten dragen borden met teksten als "Houd afstand tot mijn baarmoeder" en "Handen af van mijn lichaam".

In Warschau kwam het de afgelopen dag hier en daar tot gewelddadige confrontaties tussen betogers en agenten, meldt de politie. Die gebruikte onder meer knuppels en traangas.